Clamoroso da Cesena: molotov lanciate contro casa di tifosi del Napoli

Molotov lanciate contro il balcone di casa di tifosi del Napoli a Cesena

Altro caso di discrimanzione e odio contro Napoli, questa volta in Emilia Romagna. Stando a quanto riferisce la pagina Facebook “Napoli Club Cesena” un socio del club sarebbe stato vittima di un attacco con delle molotov per aver esposto sl suo balcone uno striscione in sostegno alla squadra partenopea.

Questo è quanto si legge:

“Stasera un nostro socio ha subito un vile attacco. La colpa? Aver esposto sul proprio balcone lo striscione del club. Una molotov sul balcone rischiando di ammazzare qualcuno. Questo non è sport, questo gesto e incommentabile”.

Fonte foto: sscnapoli.it

