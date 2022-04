NUMERI PRIMI – Napoli-Roma: statistiche, curiosità e cenni storici

Napoli-Roma – precedenti, curiosità e statistiche sul 33′ turno di Serie A

Statistiche Napoli-Roma – La gara si giocherà lunedì 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona, ore 19.00. Gli azzurri, reduci dalla sconfitta interna contro la Fiorentina che porta a 6 le gare perse in questo campionato (5 delle quali tra le mura del Maradona) sono scivolati al terzo posto in classifica dietro a Inter (69 punti) e Milan (72 punti). Una sconfitta porrebbe molto probabilmente fine al sogno Scudetto, ragione per cui questa gara ha come motto il “vietato sbagliare”. Gli uomini di Spalletti si trovano ad affrontare la Roma di Mourinho, fresca di qualificazione alle semifinali di Conference League e che non perde in campionato da ben 11 partite. “Numeri primi” è la rubrica di ForzAzzurri che analizza le statistiche del match di campionato.

I precedenti tra Napoli e Roma

Quello di lunedì sarà l’incontro numero 150 in Serie A tra Napoli e Roma: 51 delle precedenti 149 sfide sono terminate in parità con 46 vittorie per gli azzurri e 52 per i capitolini. In questa stagione la gara dell’andata allo Stadio Olimpico è terminata 0-0. Mentre lo scorso campionato ha visto gli azzurri (allora guidati da Rino Gattuso) imporsi per 4-0 sui giallorossi tra le mura del Maradona.

Statistiche

Negli ultimi sei precedenti all’impianto di Fuorigrotta Napoli e Roma hanno collezionato due successi per parte e due pareggi. Prendendo in considerazione tutte le competizioni, otto delle 10 sconfitte subite dal Napoli in questa stagione sono arrivate allo stadio Maradona. Solo in una stagione gli azzurri hanno fatto peggio tra le mura amiche, nel 1997/98 (11). Solo Inter e Milan (14) hanno collezionato più clean sheets in questo campionato di Napoli e Roma (entrambe 13). I campani hanno sempre subito gol nelle ultime otto partite, i giallorossi hanno mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime 11 gare di Serie A.

Curiosità

Il Napoli ha collezionato più pareggi nel massimo campionato italiano solo contro il Torino (55). La Roma è l’unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato (7 vittorie e 4N pareggi). Sfida tra due delle migliori squadre nel girone di ritorno di questo campionato: 27 punti il Napoli (meno solo della Juventus), 25 la Roma (che è quarta nel 2022 dietro al Milan terzo). Piotr Zielinski non ha segnato nelle ultime 15 partite disputate in Serie A 4 la Roma è la squadra contro cui il polacco ha giocato più gare nel massimo campionato senza mai segnare (14).

Arbitro

Sarà l’arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Napoli-Roma, 33esima giornata di Serie A. L’ultimo precedente di Di Bello con gli azzurri è stato Atalanta-Napoli 1-3 dello scorso 3 aprile 2022. Il direttore ha di gara ha condotto ben 20 gare dei partenopei e tra queste sono solo 3 le sconfitte, le restanti 17 tutte vittorie.

Alessandro Santacroce

