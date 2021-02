Nuovo obiettivo di mercato per il Napoli: Simone Bastoni dello Spezia

La Gazzetta dello Sport svela una novità, è forte l’interesse del Napoli per Simone Bastoni, difensore dello Spezia.

Simone Bastoni, in questa stagione, soprattutto dopo il gol al Milan, sta cogliendo l’occasione per mettersi in mostra attirando, così, l’interesse di una moltitudine di squadre; tra queste c’è anche il Napoli.

“Era stato promesso alla Juve Stabia a settembre, poiché da centrocampista veniva schierato poco in campo. Ma Italiano ha tentato la fortuna e ha voluto tenerlo in squadra, trasformandolo in fluidificante a sinistra. Bisogna dire che è stata un’ottima idea, poiché Bastoni in questo ruolo rende al massimo.

Il contratto scade nel 2022. Gli agenti di Napoli ed Atalanta sono già pronti per contendersi il difensore, ma non mancano altre offerte. Il rinnovo ora come ora risulterebbe difficile”.

