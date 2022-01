Olivera-Napoli, opzionato il terzino del Getafe: formula e cifra

Olivera-Napoli, opzionato il terzino del Getafe: le ultime sulla trattativa

Ultime calcio mercato – Olivera Napoli, sembra che gli azzurri abbiano definitivamente scelto il terzino sinistro, il giocatore è Mathias Olivera, talento in forza al Getafe che tanto bene sta facendo in Liga spagnola.

Olivera-Napoli

Secondo quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il club azzurro avrebbe opzionato l’esterno mancino per l’estate e starebbe lavorando per portarlo subito all’ombra del Vesuvio con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’offerta sarebbe complessivamente pari a 10-11 milioni di euro. Nel caso in cui, però, il club iberico dovesse rispedire al mittente la proposta, l’affare sarebbe comunque già ampiamente in discesa per giugno.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Salernitana, comunicata la lista dei 25 calciatori alla Lega Serie A

UFFICIALE – Salernitana, i positivi ora sono nove. Gara con il Napoli a rischio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cina si oppone ad accuse della Francia su genocidio uiguri