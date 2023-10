Corriere dello Sport – Orsato gestisce con esperienza, ma plateale il rosso per Natan.

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato il rendimento dell’arbitro Orsato, durante la partita di campionato tra Napoli e Milan: “Partita tenuta da Orsato, forse troppo plateale nelle sue decisioni (vedi rosso per Natan), un po’ in affanno nella ripresa (lo scatto non è mai stato il suo forte), ma esperienza e carisma a volte suppliscono e bastano. Il doppio giallo nel finale resta l’unico episodio da moviola discutibile. Recupero: 9’ (5’+4’)”

NATAN, PRIMO GIALLO FISCALE – “In ritardo l’intervento di Natan su Romero che porta al secondo giallo (ok il primo): ammonizione fiscale e plateale, non c’è né irruenza né negligenza, ma non inventato”.

Fonte foto (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, le parole di Garcia dopo la gara

Pioli: “Se avessimo perso anche questa, parleremmo di un momento sfortunato. Errore concedere il primo gol”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Real Madrid rimonta il risultato al Camp Now