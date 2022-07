Osimhen al Bayern, il Napoli prova a cautelarsi

Possibile assalto del Bayern per Osimhen, ma sarà difficile convincere il Napoli a cederlo. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: “Il Napoli è orientato a tenerlo salvo proposte indecenti, nei mesi scorsi aveva individuato anche delle possibili alternative: Armando Broja del Chelsea, attaccante albanese classe 2001 nella scorsa stagione in prestito al Southampton o Scamacca del Sassuolo, che tratta con il Paris Saint Germain e il West Ham (che lavora anche su Broja) ma gli affari non sono andati ancora in porto”.