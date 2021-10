Osimhen: “Amo Napoli, i tifosi mi fanno volare!”

Qual è stato il tuo idolo? “Ighalo è mio fratello maggiore e punto di riferimento. Ha fatto bene per la Nigeria e ha anche concluso come capocannoniere all’ultima Coppa delle Nazioni in Egitto. Ma ho preso Drogba come mio modello mentre crescevo e quella è stata la luce guida. Penso che guardarlo molto e il tipo di mentalità che ha in termini di calcio mi abbia davvero aiutato molto ad arrivare dove sono sono oggi“.