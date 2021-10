Mourinho sulle Nazionali: “Ci sono cose che vanno cambiate!”

Il tecnico giallorosso Josè Mourinho interviene in conferenza stampa.

Tuttomercatoweb racconta di come Mourinho espone il suo pensiero sulla problematica legata alle Nazionali

Le Nazionali devastano i club anche secondo lei? “Non voglio commentare le parole del mio amico Spalletti. Per noi che siamo di qua l’interesse del club è più importante, per chi sta dall’altra parte conta l’interesse delle Nazionali. Ci sono cose però che possono essere migliorate. Eliminare la passione per le Nazionali non sarebbe la soluzione. Non capisco tuttavia come in Sud America si giochi giovedì sera, che per noi in Europa è venerdì mattina, pensavo fosse finita questa storia. Pensavo che l’ultimo giorno per giocare fosse il mercoledì. Un’altra cosa che penso si possa cambiare è quest’altra: oggi tante Nazionali fanno una selezioni di 35-40 giocatori per 2-3 partite e così 15 giocatori sono in Nazionale e non giocano o non si allenano con grande intensità. A questo punto sarebbe preferibile che certi giocatori restassero con i propri club. Al rientro, nella sfida tra noi e la Juve avremo per esempio Vina, Bentancur e Cuadrado che giocheranno venerdì in Brasile. Questo si poteva evitare, ci sono problemi che la gente non vuole vedere”