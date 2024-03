Le pagelle – Osimhen bocciato: “Costantemente in fuorigioco! Si divora una colossale occasione”

Le pagelle di Victor Osimhen, dopo la sconfitta del Napoli contro il Barcellona.

La Gazzetta dello Sport, 5: “Pronto-via e si divora una colossale occasione che avrebbe potuto cambiare la storia: brutto segno. Nei primi 20′ va 4 volte in fuorigioco”.

Corriere dello Sport, 5: “Gioca in mezzo all’esperto Araujo e al diciassettenne deb Cubarsì, contro una linea alta, sempre sul filo di un fuorigioco che diventa trappola sistematica. Però lotta e i primi segnali sono i suoi, anche al tiro. E nella fase clou, in una delle danze forsennate in area, s’era pure conquistato il rigore proprio per fallo di Cubarsì: negato, che rimpianto”.

Tuttosport, 5: “Costantemente in fuorigioco, non riesce a connettersi praticamente mai all’incontro”.

