Di Lorenzo: “C’è pressione, non abbiamo avuto approccio positivo alla gara”

Le parole di Giovanni Di Lorenzo a Mediaset

Troppa pressione?

“La pressione c’è in questo tipo di partite. Non abbiamo avuto un approccio positivo alla gara, prendere 2 gol in 3 minuti a questi livelli non si può e un po’ ha condizionato la gara. Siamo stati bravi a restare in partita quasi fino alla fine, ma poi abbiamo preso il 3-1. Prestazione a tratti buona, però dispiace perché usciamo da una competizione in cui volevamo andare avanti”.

Ora l’obiettivo è la qualificazione alla Champions?

“L’obiettivo è quello. Dobbiamo vincere tante partite, siamo sulla buona squadra e siamo ripartiti bene con il nuovo allenatore sul piano delle prestazioni. Questo ci fa ben sperare per il campionato, ma dispiace per la Champions”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – UFFICIALE – I convocati di Calzona per Barcellona-Napoli

UFFICIALE – Biglietti Inter-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Licia Colò a sorpresa su Nicola Pietrangeli: “Tornare insieme? La speranza è l’ultima a morire”