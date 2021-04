Osimhen bocciato, Mertens ritorna titolare contro la Lazio per un motivo

La Gazzetta dello Sport anticipa alcune scelte di Gattuso: nel match contro la Lazio ci sarà Mertens al posto di Osimhen.

Mertens si riprende il posto da titolare, a causa della scarsa prestazione di Osimhen nella sfida contro l’Inter

Dunque niente Victor Osimhen in campo, Dries Mertens si riprende il suo posto da titolare. La scelta di Rino Gattuso, che ha bocciato l’ex Lille in seguito alla deludente prestazione contro i nerazzurri.

“L’impalpabilità di Osimhen, rilevata contro l’Inter, ha convinto l’allenatore del Napoli a ripresentare Mertens in attacco, in quanto le sue capacità nel liberarsi al tiro sono sicuramente un vantaggio dal punto di vista tattico, rispetto alla staticità del centravanti nigeriano in fase di possesso palla”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pirlo sulla Superlega: “È una novità, uno sviluppo per il futuro del calcio”

Superlega, De Laurentiis rompe il silenzio sull’indiscrezione: il Tweet

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: pm Roma indaga per attacco hacker ad Axios