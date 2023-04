Corriere dello Sport – Osimhen corre verso il recupero: risposte convincenti e rassicuranti.

Le condizioni di Victor Oismhen fanno sorridere, anzi lui sorride. Il quotidiano ha parlato delle condizioni attuali del bomber del Napoli: “I muscoli di quel fisico imponente stanno dando risposte convincenti e pure rassicuranti, si è capito dando un’occhiata alle espressioni e poi calcolando il tempo che Osimhen si è concesso assieme ai suoi compagni di squadra e pure con i tifosi che l’aspettavano sull’uscio di Castel Volturno: un sorriso largo, la voglia di firmare autografi (che non è mai mancata, neanche durante queste settimane di sofferenza) e la consapevolezza che la seduta in gruppo e nell’individuale è stata sufficiente per ritrovarsi ottimista”.

