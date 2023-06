Corriere dello Sport – Osimhen deve rimanere, a meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile da 150mln.

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione riguardo al futuro di Victor Osimhen. Il Napoli ha fissato il prezzo per il suo bomber, premettendo che si preferisce la permanenza, potrebbe partire se arrivasse l’offerta irrinunciabile per aiutare le casse della società azzurra.

“Sono i giocatori da copertina, decisivi come Osimhen. Quelli che se vuoi arrivare in finale di Champions – come sogna DeLa – non possono mancare. A meno che non arrivi l’offerta irrinunciabile da 150 milioni. De Laurentiis ha detto testualmente di voler trattare un rinnovo biennale del contratto, in scadenza 2025, e così il prossimo passo sarà incontrare il manager di Victor, Roberto Calenda, per chiarire nell’ordine: i programmi del Napoli, la priorità di Osi, 24 anni e una fame identica al suo potenziale straordinario (31 gol quest’anno); i termini della proposta di prolungamento e ritocco dell’ingaggio (guadagna 4 milioni più bonus, è valutato 150 e i suoi conti non tornano); i contorni precisi dell’offerta irrinunciabile”.

Fonte foto: Flickr.com

