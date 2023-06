La Gazzetta dello Sport – Svelato il possibile erede di Osimhen: si tratta di David del Lille.

Secondo il quotidiano, il futuro di Osimhen è tutto da decifrare. Nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta, con la famosa cifra chiesta da Aurelio De Laurentiis, il bomber nigeriano avrebbe l’ok per partire. Il Napoli intanto si tutela, e in cima alla lista dei nomi per sostituire Victor, c’è Jonathan David del Lille.

“Classe 2000, ben dotato tecnicamente, il nordamericano ha sostituito proprio Osimhen tre anni fa nel club francese, facendo molto bene nelle ultime tre stagioni: 24 centri nell’ultima Ligue 1. Poi c’è il danese classe 2003 dell’Atalanta, Rasmus Hojlund: 9 gol al suo primo campionato di Serie A, lo hanno reso un profilo seguito anche in Premier dal Manchester United. Altro centravanti nel mirino è il portoghese dell’Udinese, classe 1998, Beto: in bianconero ha segnato 10 reti in campionato”.

Fonte foto: Flickr.com

