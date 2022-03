Osimhen diffidato, l’attaccante salterà Atalanta-Napoli

Victor Osimhen non ci sarà durante Atalanta-Napoli a causa del cartellino giallo rimediato contro l’Udinese.

Napoli-Udinese si è appena conclusa con la vittoria degli azzurri in casa propria. Dopo la conclusione del primo tempo per 0-1, la ripresa è stata un vero e proprio dominio del padroni di casa culminato con la doppietta di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è stato ancora volta protagonista di una vittoria azzurra, ma nel finale è stato ammonito a causa di un fallo di mano. L’attaccante è entrato dunque nella lista dei diffidati, il che vuol dire che non ci sarà durante la sfida contro l’Atalanta, da considerare tutt’altro che semplice.

