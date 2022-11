Osimhen bocciato da alcuni quotidiani: “Risucchiato dai due centrali. Non tira mai”

Osimhen bocciato da alcuni quotidiani

Osimhen bocciato da alcuni quotidiani dopo la sfida con il Liverpool. TMW gli assegna un 5,5 in pagella e lo motiva così: “Risucchiato dai due centrali. Si sgomita, sbraccia, si abbassa, scatta, ma non trova mai lo spazio giusto”, La Gazzetta dello Sport a corredo del 5 scrive: “Non tira mai”.

“Non è come l’andata e lo si capisce subito” commenta, invece, il Corriere dello Sport. Il perché lo riporta Tuttosport: “Van Dijk riesce a non farlo respirare”. Sufficienza per Il Mattino che lo motiva così: “Gli arrivano appoggi scomodi e poche palle filtranti per poter esibire la sua forza”.

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 6

Il Mattino: 6

