Arbitri & Arbitri – Maurizio Mariani dirige Atalanta-Napoli

Sarà Maurizio Mariani l’arbitro di Atalanta-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A

Maurizio Mariani, nato a Roma il 25 febbraio 1982, decide di diventare arbitro all’età di 16 anni, quando, trovandosi a Venezia per completare gli studi presso la Scuola navale militare “Francesco Morosini”, si iscrive al corso arbitri per effettuare l’esame. Nell’ottobre 2000 esordisce come arbitro nella categoria esordienti. Approda in Serie D nel 2007 e dopo due anni arriva in Lega Pro.

Dopo ulteriori due anni in Lega Pro, viene promosso in CAN B per la stagione 2011-2012 e fa il suo esordio in Serie B il 30 agosto 2011 in occasione della gara Gubbio-Ascoli. Nella stagione successiva dirige la sua prima gara di Serie A (Chievo-Atalanta). Il 1º luglio 2015 viene promosso definitivamente nel massimo campionato italiano.

Il 12 dicembre 2018 viene inserito nella lista degli arbitri internazionali FIFA a partire dal 2019 e il 1º settembre 2020 viene inserito nell’organico della CAN A-B. Nella stagione 2020-2021 viene designato in 18 partite del massimo campionato e per 5 di cadetteria. Il 15 ottobre 2020 arbitra il suo primo Derby della Madonnina e dal 1º gennaio 2021 fa parte della lista dei Video Match Officials (ufficiali di gara che svolgono la funzione di VAR) della FIFA.

Nel mese di marzo 2021 l’UEFA lo inserisce nel gruppo arbitrale per la fase a gironi del campionato europeo Under-21 in programma in Slovenia e Ungheria. Dirige due gare: il 27 marzo Germania-Olanda (1-1) e quattro giorni dopo Danimarca-Russia (3-0). Al termine della stagione 2020-2021 vanta 108 presenze in Serie A. Nella scorsa stagione (2021/2022) ha arbitrato 28 volte, 14 delle quali in Serie A. Nella stagione in corso ha diretto 10 gare finora: quattro di Serie A, tre di Champions League, due in Nations League una in Europa League.

I precedenti di Mariani con l’Atalanta

Il fischietto di Roma ha diretto 16 gare dei bergamaschi. Bilancio negativo per i nerazzurri che contano soltanto 7 vittorie nelle sue direzioni, con tre pareggi e sei sconfitte.

I precedenti di Mariani con il Napoli

Sono 17 anche le gare degli azzurri già dirette dal fischietto romano. Il parziale sorride agli azzurri con 11 vittorie. Sono 5 le sconfitte, con un solo pareggio. L’ultimo precedente è stato Milan-Napoli, terminata 2-1 in favore dei partenopei

Fonte foto: Twitter @realmadriden

