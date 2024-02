Osimhen ha perso l’aereo per Napoli: il piano della società per farlo arrivare in serata

Osimhen perde l’aereo per Napoli, le ultime

Victor Osimhen ha perso l’aereo per Napoli, perché il volo da Lagos a Istanbul ha fatto ritardo, facendogli perdere la coincidenza per il rientro in Italia. Da capire, quindi, come e quando il centravanti tornerà a Napoli.

Della questione Osimhen ne ha parlato Walter De Maggio ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Dal Napoli avevano assicurato che stamattina sarebbe arrivato. Ma il volo Lagos-Istanbul è arrivato in ritardo, alle 7.06 e non prima delle 7 com’era programmato, ergo non ci sono stati i tempi per farlo salire sul volo Istanbul-Napoli che è partito alle 8.08. In quest’ora Osimhen, sembrerebbe non per colpa sua, ha perso l’aereo. Il Napoli si sta prodigando per farlo arrivare oggi alle 18.15. L’alternativa è che parta per Roma e da Roma in auto tornerà a Napoli.

Nelle intenzioni del Napoli, Osimhen dovrà prima svolgere delle visite mediche a causa di un problema gastroenterologico e poi potrà allenarsi con il resto della squadra.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conte, l’intervista a Telegraph: “Il mio sogno è la Champions, punto a club vincenti”

ULTIMISSIME – Osimhen torna domani: sarà a disposizione di Mazzarri già col Genoa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”