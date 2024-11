Il Mattino – Osimhen, lo United per averlo offre al Napoli il cartellino di Zirkzee più una somma monetaria

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul forte interesse del Manchester United per Victor Osimhen. Il giocatore, attualmente in prestito al Galatasaray, al quale ha garantito la sua presenza fino a fine stagione, è entrato nel mirino del club di Premier. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto cash e il cartellino dell’ex Bologna, Joshua Zirkzee, che al momento non ha ancora brillato. Il Napoli, però, ha delle perplessità: vorrebbe solo soldi e niente scambi.

