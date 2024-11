Corriere dello Sport – Olivera in forse contro la Roma: Spinazzola può partire titolare

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sugli impegni in nazionale dei giocatori del Napoli. Olivera come sempre sarà l’ultimo a rientrare alla base, mentre la squadra domani tornerà in campo per la ripresa degli allenamenti, lui sarà impegnato con l’Uruguay contro la Selecao. La gara si disputerà nella notte italiana tra martedì e mercoledì in Brasile, per la qualificazione ai mondiali.

Dunque, Spinazzola si candida per un posto da titolare contro la Roma, proprio come è accaduto a Empoli.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calemme: “Real su Rafa Marin? Non mi risulta che partirà”

Cannella: “Via Juan Jesus, dentro Hummels o Martinez Quarta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”