La Gazzetta dello Sport – Anguissa, si discute per il rinnovo: potrebbe diventare una bandiera del Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul possibile rinnovo di Frank Anguissa. Il giocatore ha lasciato al Napoli la possibilità di far scattare l’opzione di rinnovo, 1+1, quindi fino al 2027. Il club è tentato di prolungare fino al 2028: “I primi colloqui, tra Giovanni Manna, il direttore sportivo, e il manager del calciatore, hanno spostato la discussione altrove e al prossimo appuntamento si potrebbe (dovrebbe) addirittura sorvolare su quella «promessa» per firmare un contratto che guardi lontano, quasi all’infinito: Anguissa ne ha appena compiuti 29, legarsi ad oltranza significherebbe calarsi in una scelta di vita senza se e senza ma, diventare icona e dunque bandiera”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calemme: “Real su Rafa Marin? Non mi risulta che partirà”

Cannella: “Via Juan Jesus, dentro Hummels o Martinez Quarta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”