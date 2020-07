SSC Napoli, il report di giornata: si rivede Fernando Llorente in campo

Dopo il successo contro il Sassuolo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match di San Siro contro l’Inter di Conte in programma martedì alle ore 21.45. Dal sito ufficiale della società partenopea si legge che i giocatori che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1.

Ultim’ora – Secondo quanto riportato dal portale sportmediaset, l’attaccante Fernando Llorente sarebbe rientrato in gruppo.

