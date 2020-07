Alvino: “Vittoria meritata, il Var ha reso giustizia”

Alvino commenta la vittoria del Napoli

Carlo Alvino, attraverso il suo account Twitter ha commentato il successo degli azzurri contro il Sassuolo. Questo il tweet del giornalista di Tv Luna: “Considerazione del giorno dopo. Il Napoli ha strameritato la vittoria, il Var ha reso solo giustizia e declinare in negativo la prestazione di ieri significa essere poco obiettivi. Anche il match report parla chiaro. E per Barcellona c’è ancora tempo. In CL il Napoli non delude”.

Considerazione del giorno dopo. Il Napoli ha strameritato la vittoria, il Var ha reso solo GIUSTIZIA e declinare in negativo la prestazione di ieri significa essere poco obiettivi. Anche il match report parla chiaro. E per Barcellona c’è ancora tempo. In CL il Napoli non delude! — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 26, 2020

