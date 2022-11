Osimhen nella storia: è nella top 30 dei marcatori del Napoli

Traguardo storico per Victor Osimhen

Victor Osimhen entra a far parte della storia del Napoli. Con il gol di ieri nella vittoria contro l’Atalanta si porta non solo in cima alla classifica marcatori di questa stagione, ma avendo realizzato 37 reti in maglia azzurra aggancia Bruno Giordano e Antonio Juliano entrando nella top 30 della storia azzurra.

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

