Atalanta-Napoli: i voti dei quotidiani per Spalletti

I quotidiani odierni promuovono a pieni voti Luciano Spalletti

Se si è interrotta a 13 la striscia totale di vittorie tra campionato e Coppa, il cammino in Serie A è ancora privo di intoppi, gli azzurri infatti si portano a 9 la loro striscia di vittorie consecutive e rimangono tutt’ora imbattuti. Luciano Spalletti ha portato i suoi alla vittoria contro l’Atalanta, pur essendo orfano di Khvicha Kvaratskhelia. I quotidiani nelle loro edizioni odierne promuovono il tecnico a pinei voti.

Questi i voti:

La Gazzetta dello Sport, voto 7,5: “Bravo in ogni scelta: Elmas e non Raspadori, le sostituzioni in corso d’opera”.



Corriere dello Sport, voto 7,5: “E nove: in una serata (anche) di sofferenza, arricchita dall’intelligenza nella fase passiva, contro un’avversaria di spessore tattico”.

Corriere della Sera, voto 7,5: “Pesca Elmas al posto di Kvara, e ha ragione lui. La squadra ha il suo carattere: quinta rimonta stagionale”.

Tuttosport, voto 7: “Non dà punti di riferimento per mandare fuori giri il pressing dell’Atalanta. E il suo Napoli è d’acciaio quando deve resistere alla fatica”.

