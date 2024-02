Il Mattino – Osimhen out col Genoa, confessione a Mazzarri: “Non posso giocare”

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla mancata convocazione di Victor Osimhen, contro il Genoa. Il nigeriano, rientrato solamente giovedì a Napoli, dopo cinquanta giorni per la Coppa d’Africa, avrebbe dato forfait.

Decisiva è stata anche la sua volontà, poiché avrebbe confessato allo stesso Mazzarri di non poter giocare. Dopo la competizione, Osimhen non si sente al top fisicamente e la paura di scendere in campo e accusare problemi, lo avrebbe frenato. Victor avrebbe anche detto “Non sto al 100%, non posso giocare, meglio che mi alleno”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conf. Gilardino: “A Napoli in attacco con coraggio, dobbiamo limitare le loro qualità”

Conf. Mazzarri: “Critiche da repressi che non sono più nel calcio. Proveremo a recuperare i 7 punti. Osimhen fuoriclasse, ma devo rispetto a chi si allena al meglio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Belen Rodriguez, pace fatta con Antonino Spinalbese sulla figlia Luna Marì. E lui ora fa il bravo papà