Corriere dello Sport – Osimhen torna a Castel Volturno, ma l’allenamento era già iniziato

L’edizione odierna del quotidiano, ha raccontato il rientro di Victor Osimhen a Castel Volturno. Il giocatore del Napoli sarebbe rientrato più tardi rispetto ai compagni, dove poi ha svolto soltanto un lavoro di recupero.

“Quando s’è disteso sul lettino, per farsi massaggiare un po’, Victor Osimhen aveva già imboccato il sottopassaggio del Maradona: e però, vivendo in un proprio fuso orario, e spostando le lancette dell’orologio, stava semplicemente incamminandosi mentalmente e virtualmente. Visto che lo hanno aspettato sino a giovedì sera, e che è arrivato a Castel Volturno venerdì pomeriggio – ad allenamento iniziato – meglio prendersela con comodo, dedicarsi a un pizzico di terapia in più e poi proiettarsi sul Barcellona”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

