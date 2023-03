Tuttosport – Osimhen, permanenza in bilico: spuntano due nomi per sostituirlo.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Napoli sarebbe pronto a trovare un profilo che possa sostituire la presenza di Victor Osimhen. Il Bayern Monaco e il Manchester United sono in prima fila per cercare di acciuffare il talento azzurro. Cristiano Giuntoli non vuole farsi trovare impreparato, e nel frattempo sta sondando il terreno per il futuro attaccante. “Intanto il ds Giuntoli è all’opera per l’eventuale sostituzione del capocannoniere di Serie A, in lizza i nomi di Rasmus Hojlund e Victor Boniface, entrambi con cartellini dal valore tra i 40 e 50 milioni di euro”.

Fonte foto: Flickr.com

