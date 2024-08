La Gazzetta dello Sport – Osimhen rifiuta anche l’Al-Ahli: resta al Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla situazione di Victor Osimhen. Il giocatore, alla fine dei giochi, è rimasto al Napoli. Appesantito da un ingaggio faraonico, Aurelio De Laurentiis, non è riuscito a piazzare il suo bomber a nessun club.

Al momento, l’unica ancora di salvezza per Osimhen, soprattutto per il Napoli, è l’Arabia, con la speranza che qualche altro club decida di farsi avanti. Tuttavia, anche in Saudi Pro League, la chiusura del mercato è vicinissima. Un’altra speranza, è il calciomercato aperto in altri paesi. L’Al Ahli era arrivata domenica a 65mln di euro, esattamente la metà della clausola, Victor però aspettava Chelsea e Psg.

Gli inglesi si erano fatti avanti martedì, ma le parole non hanno corrisposto ai fatti. Il Chelsea ha offerto 6 milioni a Osimhen, il loro tetto massimo, e così Victor avrebbe indirizzato il suo interesse verso l’Arabia, per 40 milioni in 4 anni, ma senza alzare l’offerta al Napoli e per poi virare su Toney. Il Chelsea non rilancia, anzi mette Osimhen in un angolo con un’offerta al ribasso e salta tutto. Ora tensione massima.

