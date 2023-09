La Gazzetta dello Sport – Osimhen, rinnovo in stand-by: “Senza accordo, ADL non potrà rifiutare offerte”.

L’edizione odierna del quotidiano, è tornata a parlare del futuro di Victor Osimhen. Ecco quanto trapelato sulla situazione rinnovo: “Nei vari incontri che ci sono stati con Calenda, è stata esposta la disponibilità ad arrivare anche intorno ai 10 milioni a stagione, allungando di un anno e inserendo una clausola rescissoria da circa 150. L’attaccante è rimasto lusingato, a Napoli si trova benissimo e non gli dispiace l’idea di restare in Italia. Ma questo non vuol dire che il rinnovo sia dietro l’angolo: un aspetto che fa vedere con luce diversa la posizione di De Laurentiis, che difficilmente senza un nuovo accordo potrà dir di no a tanti quattrini”.

