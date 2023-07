Osimhen vuole rimanere un altro anno, ma il nodo è la clausola

Rai – Osimhen, rinnovo in stand-by: il nodo è la clausola. Il bomber vuole rimanere un altro anno.

Nel corso della trasmissione ‘Domenica Sportiva Estate’, Ciro Venerato, ha parlato anche del rinnovo di Victor Osimhen:

“In teoria è possibile una mega offerta del Psg al Napoli per Osimhen, si parte da 180mln, ma ad oggi si lavora per il rinnovo con clausola. L’agente Calenda è stato tre giorni a Dimaro, la volontà di proseguire il tragitto insieme col Napoli c’è. Calenda si rifarà vivo in ritiro a Castel di Sangro per cercare di trovare la sintesi tra quello che cerca Osimhen e quello che offre De Laurentiis.

Al momento l’offerta di ingaggio del Napoli è di 7mln più bonus, forse Osimhen cerca qualcosina in più ma il nodo è la clausola. L’agente e il giocatore chiedono al Napoli una clausola non altissima, tra i 100 e 105mln, ma la volontà però è comune, Napoli e Osimhen possono andare avanti per un’altra stagione”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Amichevoli Napoli a Castel di Sangro: 4 test internazionali, il Tweet

Danso-Napoli, c’è il placet del giocatore, ma il Lens spara alto: pronte due alternative

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, amore alla luce del sole. Era ora!