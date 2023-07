Giuffredi ag. Mario Rui: “A Castel di Sangro formalizzeremo il rinnovo”

Giuffredi agente di Mario Rui annuncia il rinnovo del terzino portoghese con il Napoli

Calciomercato Napoli – Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso di ‘Si gonfia la rete’, in onda su Radio Crc, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo il rinnovo del suo assistito.

Di seguito le sue parole:

“Mario Rui? Avevamo l’esigenza di allungare il contratto di un anno, c’era già una promessa e la disponibilità a farlo, ci siamo dati appuntamento a Castel di Sangro per formalizzare il tutto. Io credo che il Napoli non cambi più nulla nell’organico, al 95% sarà la stessa squadra dell’anno scorso. Spalletti? Ha dato qualcosa in più ai calciatori, dal punto di vista tecnico ha dato tantissimo”.

