Ospina destinato all’addio. Tra i pali Meret dalla prossima stagione

Corriere dello Sport – David Ospina destinato all’addio. Tra i pali Alex Meret dalla prossima stagione.

David Ospina saluterà il Napoli a fine stagione e tutte le attenzioni ricadranno su Alex Meret. Ne parla il quotidiano:

“Ospina ha un’idea economica che non sembra in linea con i parametri societari e ha il Real Madrid che è un’occasione umanamente seducente. Il Napoli crede in Meret, vuole lasciargli la porta, semmai mettergli al fianco un vice che gli faccia meno ombra: quando si dovrà discutere del rinnovo dell’enfant prodige, per quattro anni soffocato da infortuni e perplessità ambientali, si ripartirà dalla fiducia”.

