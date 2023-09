Ostigard: “Sono felice per il mio primo gol in Serie A, dobbiamo continuare a vincere”

Le parole di Leo Ostigard a Dazn, dopo la vittoria contro il Lecce.

Primo gol in Serie A per te, come ti senti?

“Sono molto felice ovviamente per aver segnato il mio primo gol in Serie A. Meriti anche a Zielinski che ha messo un grande cross”.

La terza partita di fila che giochi accanto a Natan, com’è il feeling con lui?

“Non è sempre facile trovarsi quando hai di fianco un compagno giovane e tu sei giovane, però sta funzionando alla grande, anche oggi abbiamo giocato una grande partita”.

Immagino che Rudi Garcia abbia portato dei cambiamenti rispetto all’anno scorso, qual è la cosa principale?

“Ovviamente non è mai facile quando vinci l’anno prima perché le squadre hanno ancora più voglia di batterti. Dovevamo vincere oggi, credo che una vittoria aiuti a migliorare sempre di più e quello che dobbiamo fare è continuare a vincere”.

