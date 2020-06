Ottavio Bianchi sulla ripresa del calcio: ” Napoli Patria dell’umanità, lì non sei mai solo”

Ottavio Bianchi ricorda i suoi anni a Napoli

L’ex allenatore del primo scudetto del Napoli, Ottavio Bianchi, ha rilasciano alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal. Ecco quanto dichiarato:

“ Napoli è stato un pezzo della mia vita. Ho sempre frequentato persone al di fuori del mio ambiente. I miei figli e mia moglie conoscono la cultura napoletana. Mia moglie è napoletana, ho molti amici a Napoli. Mi piace tanto imparare. Un ambiente migliore di Napoli a certi livelli non esiste in nessuna parte del mondo. Napoli è la patria dell’umanità. Non sei mai solo lì. Malgrado a volte tentassi di restare da solo, non ci riuscivo mai. Mi venivano sempre a prendere. Mi facevano passare una serata diversa a discapito dei miei problemi. Di Napoli non mi ricordo i successi ma mi ricordo di queste avventure, di questi momenti che ho avuto la possibilità di vivere”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Del Genio su Malen: “Napoli su Male, mi ha impressionato”

Ufficiale-La FIGC annuncia, via libera ai 5 cambi in partita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Denunciato referente di casapound a La Spezia