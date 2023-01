Ounhai-Napoli, frena trattativa con l’Angers: troppa distanza domanda-offerta, le cifre

Ounhai-Napoli, frena la trattativa con l’Angers. I dettagli

Calciomercato – Ounhai-Napoli, frena la trattativa con l’Angers vista la distanza fra domanda e offerta. Il talento marocchino piace a Cristiano Giuntoli che da tempo è in contatto con il suo entourage, ma dopo la prima offerta all’Angers di 15 milioni non è disposto a partecipare ad aste al rialzo.

Ounahi-Napoli, i motivi della frenata

Di seguito vi proponiamo le parole di Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, sulla trattativa Ounahi-Napoli, ai microfoni di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio:

“Ounahi-Napoli? Non ci sono buone notizie. Gli azzurri sembrano aver mollato la presa, in seguito all’offerta di 15 milioni avanzata. L’Angers non si è resa disponibile alla trattativa, poichè ha chiesto 25 milioni. Contatti telefonici interrotti tra l’agente del calciatore e il Napoli, poiché la società azzurra lo valuta quella cifra e non si muove da quella posizione”.

