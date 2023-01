Il Napoli riprende gli allenamenti: il report della seduta odierna

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno e la Società partenopea ha pubblicato il report della seduta odierna.

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno dopo qualche giorno di riposo. La Società partenopea ha pubblicato il report della seduta avvenuta questa mattina.

Di seguito quanto ripotato sul sito ufficiale della SSC Napoli:

“Dopo il successo contro la Salernitana all’Arechi, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra e lavoro di potenza aerobica in campo. Successivamente partita a tema e combinazioni di gioco con conclusioni in porta. Kvaratskhelia ha svolto la prima parte di seduta in palestra con la squadra e successivamente lavoro atletico individuale in campo. Juan Jesus ha svolto l’intera seduta con il gruppo.”

