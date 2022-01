UFFICIALE – Ounas, infortunio in Nazionale: la nota dell’Algeria

Ounas, infortunio in Nazionale: la nota dell’Algeria

Adam Ounas ha rimediato un infortunio in Nazionale, il giocatore non risulta neanche in panchina nella sfida di Coppa d’Africa contro la Sierra Leone. A quanto sembra però l’infortunio è lieve, a comunicarlo ufficialmente è la nazionale africana:

“Per il loro secondo allenamento, sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala, i Verdi erano quasi al completo, poiché mancavano solo Ramiz Zerrouki e Adam Ounas, lasciati a riposo per lievi infortuni”.

