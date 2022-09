Ounas saluta il Napoli con una dedica: “Anni incredibili”

L’attaccante franco-algerino Adam Ounas ha salutato Napoli ed i tifosi azzurri con una dedica sui propri canali social.

L’attaccante Adam Ounas ha da poco lasciato il Napoli, diventando così un nuovo giocatore del Lille. Il giocatore ha però voluto ringraziare la Società ed i tifosi azzurri per tutti gli anni in cui ha vestito la maglia azzurra.

La dedica è arrivata direttamente dal suo profilo Instagram:

“Cari napoletani,

È arrivato il momento di dire addio. Addio a questa bella città e a questo club emblematico.

Vi lascio con la sensazione di essere cresciuti, di aver imparato. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia. Sono stati anni incredibili, che porterò sempre con me.

Prima di andarmene, vorrei dire grazie: ai miei compagni di squadra e allo staff del club per i momenti trascorsi insieme, dentro e fuori dal campo. A voi, fan, per il brivido che mi hai dato e per la forza che mi ha dato. E in questa città, dove non mi è mai mancato nulla.

È stato un onore rappresentare questo grande club. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e spero che ci incontreremo di nuovo.

Forza Napoli Sempre!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adam Ounas (@ounas37)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Rinnovo Meret, Napoli pronto a ricostruire il rapporto con il portiere

Napoli, Kvaratskhelia eletto dall’AIC giocatore del mese

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ironia e calcoli, i leader politici a caccia di voti su TikTok