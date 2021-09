Ounas scalpita, Lozano superato nelle idee di Mister Spalletti

Ounas scavalca Lozano, Spalletti punta sull’algerino per l’Europa League

Ounas è pronto a conquistare il cuore dei napoletani. Spalletti si è innamorato dell’algerino e vuole lanciarlo titolare in Europa League. A farne le spese, Lozano, sempre più lontano dalle grazie del tecnico di Certaldo.

Adam Ounas potrebbe partire titolare nella gara di Europa League contro il Leicester (calcio d’inizio giovedì alle ore 21.00). A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Davanti c’è vasta scelta anche come intuizioni dalla panchina. l’algerino può spaccare le partite, di fatto è un acquisto visto che rientra dal prestito al Crotone. Nizza, Cagliari, Crotone, il giro di Ounas che è pronto a conquistare finalmente il Napoli.

“Spalletti si è innamorato di lui, della funzione che può avere soprattutto a ridosso della punta nell’amichevole di Monaco di Baviera in cui fece due assist ad Osimhen. L’Europa League, con l’indispensabile turn-over, la sequenza degli infortuni che ha già colpito il Napoli tra Demme, Meret e Lobotka, può essere un’occasione per le rotazioni e anche Ounas scalpita”. L’esplosione di Ounas, mette in ombra Lozano, scalzato prima da Politano e ora anche da Ounas.