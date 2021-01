Padovan: “Il Napoli può ancora lottare per la conquista dello scudetto”

Il giornalista ed opinionista sportivo Giancarlo Padovan è intervenuto a Radio Crc, durante la trasmissione sportiva “Arena Maradona”

L’argomento principale su cui Padovan si è soffermato è stato il percorso del Napoli in campionato. Il giornalista ha sostenuto che gli azzurri hanno ancora molte possibilità di conquistare lo scudetto.

“Con la sconfitta della Roma contro la Lazio e la gara tra Juventus ed Inter il Napoli ha grandi probabilità di ritornare in una posizione alta della classifica. Se domani il Napoli vincerà contro la Fiorentina potrà ancora essere presente nella corsa scudetto. Questo campionato non ha padroni. Secondo me il Milan non è una vera squadra leader, non ha l’atteggiamento giusto per vincere lo scudetto. Se il Napoli sarà costante nelle vittorie raggiungerà grandi obiettivi.

Il Napoli arriverà anche meglio della Juve allo scontro di mercoledì prossimo: gli azzurri avranno molti assenti, ma quelli della Juve avranno un peso maggiore. In aggiunta, la Juve ha sempre sofferto il Napoli”.

