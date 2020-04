Padovan: si a ripresa entro metà giugno. Altrimenti sì all’ipotesi Galliani con stagione nell’anno solare

Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla ripresa del campionato di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Queste le parole del giornalista:

“D’accordo nel finire i campionati e senza playoff, come dice Marcello Lippi. Così si giocherebbero più partite e non sarebbe logico. Il rebus è la ripartenza. Non credo prima di inizio-metà giugno, con conclusione a fine luglio.

Se non si riuscisse a riprendere per quella data allora sarei dell’idea di Galliani di fermare tutto e riprendere dopo l’estate, per poi partire con la nuova stagione ad inizio 2021, nell’anno solare.

Si riprenderà, ma al primo caso di Coronavirus si fermerà di nuovo tutto. Il problema è la Uefa che vuole liste per le Coppe a fine agosto“. Conclude Padovan.