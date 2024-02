La Gazzetta dello Sport – Pairetto da 5, non vede neanche il fallo di Juan Jesus su Pavoletti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla conduzione della gara da parte dell’arbitro Luca Pairetto. Il quotidiano lo boccia: “L’episodio più importante della sfida si verifica al minuto 33 quando il Cagliari va in vantaggio grazie a un autogol di Rrahmani che viene comunque contrastato da Lapadula che smanaccia.

Ma l’attaccante del Cagliari è in fuorigioco e Pairetto deve andare al monitor per certificarlo. L’arbitro non vede neppure un fallo prolungato di Juan Jesus su Pavoletti che nasce fuori area. Era punizione sacrosanta”.

