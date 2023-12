Palladino: “Ko lascia rammarico, dobbiamo reagire già dalla prossima contro il Napoli”

Palladino a Dazn: “Ko lascia rammarico, dobbiamo reagire già dalla prossima contro il Napoli”

Raffaele Palladino, dopo la sconfitta in casa contro la Fiorentina, è intervenuto in diretta: “Nelle ultime partite abbiamo preso gol sempre negli ultimi minuti, oggi c’è rammarico perché siamo stati ingenui. Ma non voglio fare drammi perché oggi ha sbagliato il nostro portierone, che ci ha sempre salvato, non se lo meritava. Al di là di quest’episodio che può succedere, credo che abbiamo sbagliare un po’ di cose, specie i primi trenta minuti, dovevamo riconoscere quando andare più in verticale. Nel secondo tempo la Fiorentina è stata brava a spezzettare il gioco, faceva sempre fallo, sono stati bravi a non farci giocare. Abbiamo perso contro una grande squadra, perché la Fiorentina è una grande squadra, dobbiamo reagire già dalla prossima contro il Napoli“.

Cosa manca per una vittoria di prestigio?

“Quando affronti le grandi squadre deve essere perfetto in tutto, curare i dettagli, essere maniacale. Quest’anno ci sta andando male in questo. Con la Juventus abbiamo preso gol a un minuto dalla fine, con la Roma al 90′. Ci sta mancando la cura dei dettagli. Non possiamo fare il paragone con quello che facevamo contro le big la passata stagione perché quanto fatto lo scorso anno è qualcosa di irripetibile, storico. Ci fa piacere fare punti con le squadre alla nostra portata come stiamo facendo quest’anno”.

Sulla costruzione dal basso a volte anche forzata.

“La Fiorentina è venuta a prenderci molto alta. Il nostro intento è sempre stato costruire dal basso, avere un’identità chiara. Lo facevamo anche la passata stagione. Ci dà dei grandi vantaggi, ma a volte anche degli svantaggi come oggi. Ovvio che si può riconoscere quando giocare da dietro e quando andare in verticale, oggi in questo non siamo stati bravi, spesso ci siamo chiusi da un lato e non siamo riusciti ad andare dall’altro lato”.

