Il Mattino – Zielinski, è fatta con l’Inter! C’è l’intesa: addio in estate

L’edizione odierna del quotidiano, ha postato l’attenzione sul futuro di Piotr Zielinski. È fatta con l’Inter, il giocatore lascerà il Napoli: “Il polacco da tempo ha fatto un’altra scelta, dietro il suo tergiversare sulle proposte di rinnovo c’è l’intesa che ha raggiunto con l’Inter. Ma Aurelio De Laurentiis rischia di consegnarlo all’indignazione dei tifosi con quel suo ‘preferisce le nebbie al sole e al mare’ che minacciano di far chiudere il ciclo napoletano tra le polemiche”.

Tutto fatto per il trasferimento, ma non a gennaio: “Zielinski non pensa di andare via adesso, a meno che il Napoli non spinga a farlo sperando in un piccolo indennizzo. Ma il polacco non vuole abbandonare la nave proprio adesso: vuole rispettare il contratto fino alla fine. Senza rinnovare”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Web App di ForzAzzurri.net: ecco come installarla

Roma-Napoli, recuperati Anguissa e Zielinski. Allarme Mancini per Mou

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli, non solo Samardzic per il centrocampo