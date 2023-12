Radio Marte – Tempestilli: “Roma-Napoli? Importante ma non decisiva: lotta al 4° posto aperta”

Il dirigente sportivo, Antonio Tempestilli, è intervenuto in diretta a Marte Sport Live per commentare la gara di questa sera fra Roma e Napoli: “Non credo che Roma-Napoli sia una partita decisiva per la Champions, c’è ancora tempo poi per recuperare. Poi vediamo anche se ci saranno rinforzi dal mercato. Il Napoli, al di là della Coppa Italia dove la sconfitta è stata preoccupante perché è stata molto eclatante, sembrava in ripresa in campionato.

Entrambi i club attraversano momenti non semplici e soprattutto se non dovessero qualificarsi in Champions League avrebbero difficoltà nel futuro. Il Napoli proverà a fare la partita, la Roma proverà a portare a casa il risultato: gli azzurri continuano ad avere elementi importanti e di qualità, la Roma gioca in casa: è una partita aperta a qualsiasi risultato”.

