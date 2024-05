ULTIM’ORA – Panchina-Napoli-Gasperini: importanti aggiornamenti RAI

Panchina-Napoli-Gasperini, importanti aggiornamenti RAI

Panchina-Napoli-Gasperini, importanti aggiornamenti arrivano dall’esperto di mercato Ciro Venerato a Rainews 24.

Panchina Napoli, aggiornamenti RAI

“Mercato Napoli, tutto passa per Dublino. Se Gasperini accetterà l’offerta di Giovanni Manna ( ha preso casa a Posillipo) sarà il nuovo allenatore del Napoli. Con Antonio conte resta la differenza tra domanda e offerta. Italiano pupillo di Aurelio de Laurentiis. Pioli gradito all’ area tecnica. Ma tutto passa per Gasperini. Prima scelta di de Laurentiis Manna e chiavelli. Viste le difficoltà economiche ( per ora!) con Antonio conte. Pronto a fare sconti ma non elargire saldi di fine stagione”.

