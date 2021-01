Paragoni e teorie – Gattuso come Lippi? Potrebbe sorprenderci

La Gazzetta dello Sport osa: “Gattuso come Lippi? Gli furono chieste le dimissioni e poi vinse il Mondiale!”.

Il futuro di Gattuso è incerto, il Napoli non è soddisfatto della prima metà di campionato

“Gattuso tra i suoi più grandi insegnamenti ha sempre citato quelli di Marcello Lippi, il c.t, proprio colui a cui furono chieste le dimissioni prima di decollare per il Mondiale del 2006. Che finì poi con un trionfo indimenticabile.

Gattuso vorrebbe senz’altro replicare la grande impresa, in modo da lasciare il segno in questa società a cui ormai sembri non bastare più”.

