Parma – Trattativa aperta con il Napoli per due giocatori azzurri

Luca Marchetti giornalista di Sky scrive nel suo editoriale TMW: Parma è in trattativa con il Napoli per due giocatori della rosa di Gattuso.

Marchetti, nel suo editoriale TMW svela gli interessi del Parma per due del Napoli:

“Il Parma in queste ore è molto attivo sul fronte mercato. Interesse particolare per Andrea Conti, ma non solo, continua a lavorare per Musacchio, ma rimane attivo anche per due del Napoli, Ounas e Malcuit.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Chiariello: “Lozano unico fuoriclasse, questa squadra mi fa innervosire”

Napoli, Rrahmani: “Le partite sono tutte difficili, il nostro obiettivo è arrivare quarti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Wikipedia compie 20 anni: il futuro secondo il suo fondatore, Jimmy Wales