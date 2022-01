Pasculli: “Alvarez formerebbe una grande coppia d’attacco con Osimhen”

Pasculli parla di Julian Alvarez

L’ex calciatore Pedro Pablo Pasculli è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato di Julian Alvarez che nelle ultime ore è stato accostato al club azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Julian Alvarez è un ottimo giocatore, ci sono molte squadre che gli sono dietro sia in Italia che in Spagna. Onestamente non lo so se il River Plate lo metterà sul mercato, attualmente è il miglior giovane in Argentina. Penso che possa coesistere benissimo con Osimhen. Soprattutto perché Alvarez non è proprio una prima punta, è uno che cerca sempre di inserirsi verso il centro, anche se Osimhen è magro e alto penso che possano diventare una coppia micidiale insieme. Attualmente nel calcio è difficile trovare una punta centrale alta e fisica, a parte poche squadre come Real Madrid o Inter le squadre di adesso svariano molto in attacco, Alvarez anche se non è molto alto ha tempismo e furbizia.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

UFFICIALE – Bonucci, aggressione a dirigente Inter: la decisione del Giudice Sportivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: Senato Usa prepara sanzioni contro Russia